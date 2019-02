Corinthians anuncia 39 mil ingressos vendidos para clássico contra o São Paulo

O Corinthians enfrenta o São Paulo pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2019 na noite deste domingo, às 19h (de Brasília), e terá certamente o maior público da temporada em seu estádio. Para esta partida, que será realizada na Arena Corinthians, 39 mil ingressos foram vendidos até o fim da tarde deste sábado.

Neste domingo, os corintianos ainda interessados em ir ao Majestoso podem comprar entradas pela internet até as 18h, com 10% de desconto no www.ingressoscorinthians.com, ou nas bilheterias da Arena Corinthians, das 13h até o intervalo da partida. O único setor ainda disponível é o Oeste Inferior, por R$ 180 (R$ 90 meia-entrada).

Por determinação do Ministério Público datada de 2016, o clássico só pode ser realizado com a presença da torcida corintiana, mandante na ocasião. Será o primeiro clássico por torneios oficiais disputado no estádio alvinegro em 2019. Antes, o Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque.

