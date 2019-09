Corinthians abre venda geral de ingressos para semifinal da Sul-Americana

Após o período de exclusividade para associados, o Corinthians abre na tarde desta quinta-feira a venda geral de ingressos para o jogo contra o Independiente del Valle, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

A partida ocorre na Arena Corinthians, às 21h30 do próximo dia 18 (quarta-feira). No último jogo pela competição continental, diante do Fluminense, o Timão recebeu um público de cerca de 37 mil pessoas.

⚠Atenção, Fiel!⚠ A partir das 13h, os ingressos para os duelos contra Independiente Del Valle e Bahia, na @A_Corinthians, estarão à venda pela internet, também para não-sócios do @fieltorcedor. A compra pode ser feita no https://t.co/rRmidfbyt6#VaiCorinthians pic.twitter.com/PEZzmLIAon — Corinthians (@Corinthians) September 12, 2019



Apenas cinco setores do estádio estão disponíveis, todos referentes às alas Leste e Oeste. O preço das inteiras varia de R$ 90 a R$ 290.

Além da semifinal da Sul-Americana, os corintianos já podem adquirir entradas para o jogo contra o Bahia, que ocorre no dia 21 (sábado), às 19h.

