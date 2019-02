Com vaga, Urso entra na lista da Sul-Americana para próximas fases

Confira este e outros vídeos em

O volante Júnior Urso não esteve em campo na noite desta quarta-feira, contra o Racing, em Avellaneda, mas foi um dos jogadores que mais comemorou a classificação do Corinthians nos pênaltis, em pleno Cilindro. Com o avanço do Alvinegro à segunda fase da Copa Sul-Americana, o meio-campista vai entrar na relação de inscritos para a próxima eliminatória do torneio.

Fora do embate com os argentinos por causa de um atraso no recebimento da sua documentação vinda da China, Urso ocuparia até a camisa 8, que ficou vaga na lista enviada inicialmente à Conmebol. Agora ele deve entrar no posto de um dos 29 jogadores incluídos para os dois primeiros embates. O regulamento permite até três trocas para a segunda fase.

Uma substituição já certa para a relação é a saída do zagueiro Léo Santos, emprestado até o final desta temporada ao Fluminense, abrindo a vaga e o número 14 para o Alvinegro. Gabriel, que passou por uma cirurgia e ficará parado por três meses, já deve ter condição de jogo para atuar na segunda fase, prevista para acontecer apenas entre maio e junho deste ano.

Outros nomes, no entanto, são prováveis ausências na sequência da temporada. O meio-campista Araos não é sequer relacionado há quatro partidas e Romero, que tem contrato apenas até a metade do ano, ainda não atuou na temporada.

Assim como Urso, o meia Régis, que espera pelo anúncio oficial da sua chegada, também já ficaria à disposição do treinador. Fabrício Oya, inscrito no Paulista, corre por fora na briga. O uruguaio Bruno Méndez, também à espera do anúncio, não pode atuar pelo Timão na Sul-Americana por já ter sido inscrito pelo Montevideo Wanderers, seu ex-clube.

Confira a lista corintiana com a numeração oficial:

1 – Caique

2 – Michel

3 – Henrique

4 – Manoel

5 – Gabriel

6 – Carlos Augusto

7 – Sornoza

9 – Vagner Love

10 – Jadson

11 – Romero

12 – Cássio

13 – Marllon

14 – Léo Santos

15 – Ralf

16 – Araos

17 – Boselli

18 – Pedrinho

19 – Gustavo

20 – Thiaguinho

21 – Sergio Díaz

22 – Mateus Vital

23 – Fagner

24 – Gustavo Silva

25 – Clayson

26 – Richard

27 – Walter

28 – Ramiro

29 – Danilo Avelar

30 – Pedro Henrique