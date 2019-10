Com Clayson em baixa, dupla Love e Boselli pode ganhar nova chance

Principal jogador do Corinthians quando a questão é o drible, Clayson não tem conseguido ser efetivo e já começa a ser contestado na equipe de Fábio Carille, mas tem a confiança do treinador.

Após o empate por 0 a 0 com o Grêmio, jogo em que o camisa 25 não foi bem, Carille admitiu a fase ruim de seu comandado, lamentou a ausência de Everaldo, que pode perder o restante da temporada por conta de uma cirurgia no púbis, e destacou Janderson, que vem ganhando espaço no elenco.

“Clayson é jogador da minha confiança, briguei pela continuidade dele no início do ano, nos ajudou no primeiro semestre. Está mal tecnicamente, mas em Chapecó o que se entregou e brigou…é com trabalho, passando confiança, tem minha confiança para que melhore”, disse Carille.

“Não sei se terei Everaldo neste ano, Janderson está crescendo muito, menino que vi jogar pela direita na base, mas gosta de jogar na esquerda. Os três jogadores de velocidade que tenho gostam de jogar na esquerda, estamos trabalhando para o Janderson jogar na direita também e dependendo do jogo ter dois mais agudos ao mesmo tempo”, completou.

Além do mau momento de Clayson, o Corinthians não terá Pedrinho, convocado pela Seleção Brasileira sub-23, e Sornoza, chamado pelo Equador, no compromisso com o Athletico Paranaense, nesta quinta-feira, na Arena.

Diante desse cenário, Carille já cogita mudar de ideia e reeditar a dupla Love e Boselli que fez bom jogo na segunda partida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, no empate por 2 a 2 em Quito.

“A gente começa a pensar, começar a olhar o Athletico, nossa forma de jogar não muda. Pode acontecer, mas segunda vamos pensar talvez nos dois, gostei do que aconteceu no Equador, só não sei se encaixa contra o Athletico”, disse.