Com a volta de Pedrinho, Corinthians treina com jovens e portões fechados nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians retomou os treinamentos no CT Joaquim Grava, de olho no importante duelo contra o Ituano no próximo domingo, em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O principal destaque da atividade fechada para imprensa foi a presença de Pedrinho.

O camisa 10 corintiano foi negociado com o Benfica, de Portugal, na última quarta-feira, retornou ao Brasil e treinou com os demais companheiros. A negociação gira em torno de 20 milhões de euros (cerca R$ 105 milhões) e o atleta terá contrato com os portugueses até junho de 2025. Pedrinho vestirá a camisa do Timão até o fim do Campeonato Paulista. Ao término do estadual, o meia-atacante embarca em definitivo.

Inicialmente, os atletas foram ao gramado e fizeram um aquecimento, comandado pelos preparadores físicos Michel Huff e Anselmo Sbragia. Após a etapa inicial, Tiago Nunes orientou uma atividade de fundamentos. Foram treinados passes longos, cruzamento e finalizações de dentro e fora da área. Esta parte já não contou com Pedrinho, que foi para a parte interna do Centro de Treinamento aprimorar a parte física, já que não treinou nos últimos dias.

Por fim, o treinador alvinegro passou um trabalho tático, junto com jogadores do sub-20 e sub-23, assim como na quarta-feira.

Com portões abertos para a imprensa apenas durante o aquecimento, o Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava.