Clayson vira dúvida de última hora para jogo contra a Chapecoense

O Corinthians poderá não contar com o atacante Clayson no jogo contra a Chapecoense, na Arena Condá. O atleta treinou como titular nesta terça-feira, véspera da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, mas se queixou de um incômodo muscular na coxa esquerda e virou dúvida para a partida.

“Vamos avaliar chegando ao hotel. São coisas que não esperamos. Era para ser um treino descontraído, e acabamos tendo um problema de última hora”, comentou Loss, sobre o fato de Clayson ter se machucado durante o rachão.

O técnico citou os meias Marquinhos Gabriel, Mateus Vital e Araos e o centroavante Jonathas como possíveis substitutos de Clayson. O último do quarteto está em desvantagem na disputa, uma vez que se recuperou há pouco tempo de uma lesão muscular na coxa direita e ainda não suporta ficar em campo durante 90 minutos.

“O Corinthians está bem servido para a posição”, tentou tranquilizar Loss, antes de se mostrar esperançoso em relação a Clayson. “A gente conta com a recuperação dele”, disse.

Na última vez em que esteve na Arena Condá, Clayson criou polêmica. Substituído pelo jovem Pedrinho, ele esguichou água na direção de torcedores da Chapecoense que o ofendiam no segundo tempo da derrota por 2 a 1 de domingo, pelo Campeonato Brasileiro.