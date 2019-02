Clayson retoma espaço no Corinthians e pode ser trunfo de Carille

O atacante Clayson começou o ano em processo de recondicionamento físico e foi apenas o 24º jogador a ser inscrito no Campeonato Paulista pelo técnico Fábio Carille. Em pouco tempo, porém, retomou a confiança no seu futebol, subiu de patamar internamente com a busca por um driblador e deve ser um trunfo na busca pela vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Racing, na Argentina.

O jogador foi escalado no último treino antes da viagem a Buenos Aires entre os titulares, na segunda-feira, e aparentemente ganhou a preferência na disputa particular com Vagner Love. Ele já havia sido escalado no setor no clássico contra o São Paulo, na semana passada, e na partida contra o Avenida, logo na sequência, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Poupado no começo da partida contra o Botafogo-SP, no domingo, ele entrou na vaga de Ramiro no intervalo e deu uma nova cara à equipe, abrindo mais o campo do adversário e dando profundidade à equipe. “É o único jogador desse tipo que eu tenho”, defendeu o comandante em mais de uma situação.

Caso mantenha o status de titular, Clayson retomará uma sequência que não consegue desde o começo do ano passado, quando era um dos pilares na campanha do Campeonato Paulista. Desde o título, no qual ele não pôde atuar na final por ter sido expulso no primeiro jogo, ele conviveu com problemas de lesão no joelho, doença da filha e morte da sogra.

À espera de uma grande atuação na casa dos argentinos, Clayson será essencial na busca por uma equipe mais criativa no campo ofensivo. Ainda que não precise de uma vitória, o Alvinegro não poderá passar zerado no Cilindro de Avellaneda.

Por ter empatado o jogo de ida por 1 a 1 em São Paulo, o Timão precisa ao menos marcar um gol para ter chance de classificação na casa do adversário. Um novo 1 a 1 leva a decisão aos pênaltis, enquanto empates por 2 ou mais gols dão a vaga ao Timão. 0 a 0 deixa o posto com os argentinos, enquanto um possível vitorioso fica com a vaga para si.