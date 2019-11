Clayson mostra preocupação: “Precisamos voltar a vencer, urgente”

O Corinthians chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, perdeu para o Botafogo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Na saída de campo, Clayson admitiu preocupação com a fase.

“Um jogo atípico, o Botafogo foi uma vez, fez um gol, a gente pressionou do começo ao fim. Infelizmente, a bola não entrou. Tem dia que é complicado. Precisa voltar a vencer na quarta, urgente, para essa vaga não escapar”, disse o atacante corintiano, ao Premiere.

O próximo confronto é com o Avaí, em Itaquera. Antes de perder para o Botafogo, o Corinthians empatou com Inter e Palmeiras. Para o jogo em casa, Coelho poderá ter Boselli e Everaldo como novidades.