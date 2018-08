Clayson é denunciado pelo STJD e pode pegar até seis jogos de suspensão

O atacante Clayson foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira por causa de um fato ocorrido na partida contra a Chapecoense, há duas semanas, pelo Campeonato Brasileiro. Enquadrado no artigo 258-A por ter acertado um esguicho de água em uma torcedora, localizada atrás do banco de reservas do Corinthians, ele corre o risco de ser suspenso por até seis jogos.

Outro denunciado foi o atleta Barreto, do time da casa, que levou um cartão vermelho quando estava no banco de reservas, ainda no primeiro tempo. Os atletas serão julgados na próxima quinta, dia 30 de agosto, a partir das 14h30, pelos Auditores da Quinta Comissão Disciplinar do STJD.

Clayson, por sinal, foi denunciado mesmo com o caso não aparecendo na súmula da partida. De acordo com a nota divulgada pelo tribunal, “embora não conste da súmula da partida, o atleta Clayson, após ser substituído aos 27 minutos do segundo tempo, jogou água em torcedores da Chapecoense que se encontravam na arquibancada, atrás do banco de reservas da equipe do Corinthians”.

Clayson responderá ao artigo 258-A por provocar o público durante partida. A pena prevista para cada artigo é de suspensão de uma a seis partidas. O corintiano não corre o risco de ter que cumprir a pena na Copa do Brasil, competição em que o Timão está na semifinal, para encarar o Flamengo.

