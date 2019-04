Clayson dispensa favoritismo do Corinthians no Brasileiro: “Vamos correr por fora”

O atacante Clayson dispensou qualquer favoritismo que pudesse ter o atual tricampeão paulista no Campeonato Brasileiro. Para o jogador, um dos destaques da fase final do Estadual, o Corinthians entra na disputa nacional sem ser um dos clubes mais cotados para levar o título da competição. Para ele, no entanto, a equipe pode ser utilizar disso para trabalhar tranquilamente e brigar no topo da tabela.

“Acho que a gente deixa o favoritismo para eles, vamos correr por fora, trabalhar quietinho como a gente sempre fez. Tenho certeza que com os pés no chão vamos conseguir brigar lá em cima”, avaliou o atleta, reconhecendo que o título e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil renderam mais confiança ao time.

“É verdade, acho que a gente vem em uma crescente muito grande, com confiança, o grupo se conhecendo bastante. Sabemos que tem que ser forte dentro de casa, então vamos para fora para pelo menos somar pontos e em casa ganhar o máximo de jogos possíveis para brigar lá em cima na tabela”, continuou.

O Timão abre a sua disputa contra o Bahia, no domingo, às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, ganhando um “respiro” em meio à série de mata-matas que enfrentou recentemente. Para Clayson, não há qualquer pressão maior pelo bom desempenho recente, nem mesmo pela conquista do Paulista.

“Acho que jogar no Corinthians é sempre em pressão, o Corinthians entra para disputar títulos, isso é normal. Mas a gente vai com os pés no chão e tenho certeza que vamos brigar lá em cima. Tem equipes com favoritismo, mas acho que isso não diz nada”, concluiu o jogador.