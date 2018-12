Volta de Carille deve acelerar negociações para 2019 no Corinthians

A chegada antecipada de Fábio Carille, que desembarca no começo da noite deste sábado no Aeroporto de Guarulhos, vai acelerar ainda mais as negociações do Corinthians para o ano que vem. Já com boa movimentação na aquisição de atletas, o clube contará com o treinador principalmente para definir quem será liberado para procurar novos ares entre o atual elenco e os que voltam de empréstimo.

Até o momento, o Timão já acertou as chegadas do lateral direito Michel Macedo, do volante Richard, do meio-campista Ramiro e dos atacantes André Luis e Mosquito. Ainda há tratativas avançadas pela contratação do meia Sornoza, do Fluminense, e do atacante Luan, do Atlético-MG. As saídas, no entanto, pouco avançaram desde o decepcionante segundo semestre do clube.

Com indicações do que o treinador gostaria de ter à disposição para o ano que vem, a diretoria preferiu esperar sua chegada para se dedicar à liberação de atletas. Até o momento, os únicos acertos oficializados foram a cessão do atacante Matheus Matias para o Ceará e do lateral esquerdo Guilherme Romão para o São Bento.

Os dois, no entanto, pouco são em meio aos 16 atletas cedidos a outros clubes durante 2018 e alguns nomes que terminaram o ano em baixa, como os centroavantes Roger e Jonathas. É sobre eles que as reuniões da diretoria com Carille devem versar.

Veja abaixo os jogadores com futuro indefinido no Corinthians:

Goleiro: Caíque França

Laterais: Mantuan, Juninho Capixaba, Moisés e Danilo Avelar

Zagueiros: Marllon e Yago

Volantes: Paulo Roberto, Camacho, Fellipe Bastos e Jean

Meias: Giovanni Augusto, Marlone, Guilherme e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Luidy, Júnior Dutra, Carlinhos, Gabriel Vasconcelos, Jonathas e Roger