CBF testa VAR em Itaquera antes de implementar na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol testou o VAR (árbitro de vídeo) nesta quarta-feira, em Itaquera, no duelo entre Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A intenção da entidade é fazer todos os ajustes necessários para que a tecnologia seja implementada sem qualquer grande problema nos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil.

Apesar de uma sala da Arena Corinthians conter diversos monitores e árbitros da CBF, o árbitro de Corinthians x Cruzeiro, Paulo Roberto Alves Júnior, não contou com a ajuda do árbitro de vídeo para julgar os lances da partida.

Além da Arena Corinthians, outros estádios que receberão os jogos das quartas de final da Copa do Brasil também passarão pelos mesmos procedimentos desta quarta-feira para que a CBF possa alinhar o uso do VAR na reta final do torneio mata-mata.

Os testes, autorizados pelos clubes, visam melhorias na estrutura dos estádios para esse tipo de tecnologia, além da definição dos ângulos das câmeras usadas e outros fatores relacionados à logística.

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil estão marcados para iniciarem no próximo dia 1 de agosto, quando o Corinthians encara a Chapecoense, em Itaquera, o Grêmio recebe o Flamengo na Arena, e o Santos enfrenta o Cruzeiro, na Vila Belmiro.