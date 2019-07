Cássio vê história “inapagável” de Romero, um dos companheiros mais antigos

O goleiro Cássio acredita que nada vai apagar a história de Ángel Romero com a camisa do Corinthians, nem mesmo o semestre “encostado” no clube sem a possibilidade de ser utilizado pela comissão técnica por determinação da diretoria. Para o camisa 12, que vai ver o terceiro atleta com mais tempo ininterrupto de casa deixar o clube no domingo, Romero batalhou por isso.

“O Romero foi muito criticado, até injustamente, até chata, feia a situação que as pessoas falavam dele. Trabalhou, deu a volta por cima, o que ele fez aqui no clube ninguém apaga. Vou sempre respeitar ele pelo que ele fez aqui no Corinthians”, avaliou o camisa 12.

Atleta do Corinthians desde o final de 2011, Cássio é o atleta que está há mais tempo no clube após a saída de Danilo, no ano passado. Ralf, que tem dois jogos a mais do que o arqueiro, passou dois anos na China entre as suas duas passagens.

Além do ídolo da Fiel, estão há mais tempo do que Romero no Timão o goleiro Walter, contratado em 2013 e com passagem já datada para terminar em dezembro, e o lateral direito Fagner, que retornou ao clube que o revelou no começo de 2014.

Para Cássio, apesar da exaltação ao que fez Romero pelo clube, o Corinthians não agiu de forma errada com o seu companheiro. Na sua avaliação, as partes conseguiram passar os últimos seis meses lidando da melhor maneira possível com o imbróglio envolvendo sua não renovação de contrato.

“Romero sempre foi um cara bacana. No final, com toda essa situação, as duas partes, tanto o Romero, mesmo sabendo que não ia jogar, continuou treinando. O Corinthians em nenhum momento fechou as portas para as situações, o Corinthians sempre foi flexível para ele”, concluiu.