Cássio pede ajuda da torcida e vê jogo decisivo contra o Paraná

As atenções do Corinthians parecem voltadas para o jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena, contra o Colo-Colo, decisivo para as pretensões da equipe na temporada. Para o goleiro Cássio, no entanto, o momento é de se concentrar no duelo contra o Paraná, neste sábado, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

“Sábado precisamos ganhar, acredito que, ganhando o jogo no sábado, cria uma atmosfera boa para quarta-feira. Como eu falei, em várias situações o Corinthians tem que reagir. Temos um jogo sábado, o mais importante é contra o Paraná em casa, precisamos ganhar, pegar confiança para o jogo do Colo-Colo que é uma situação diferente”, explicou o camisa 12, pedindo ajuda dos torcedores por essa reação.

“Precisamos da torcida agora. Precisávamos quando estávamos bem, agora precisamos mais ainda. Precisamos que a torcida continue nos apoiando, que ela vá para o estádio”, continuou o ídolo da Fiel, que comprou 17 mil ingressos antecipadamente para o embate frente aos paranistas. Na avaliação de Cássio, o trabalho de Loss é bom e vai render frutos se receber apoio dos corintianos.

“Não é porque o resultado não vem que não temos uma forma de trabalhar. A gente vem errando os detalhes. Se você fizer uma comparação, vai comparar com um time que foi campeão ano passado e bateu recorde sem perder. Esse ano mudou bastante, um novo treinador e, às vezes, o resultado não acontece”, concluiu Cássio.

Com o resultado de quarta, o Timão se mantém com 26 pontos e vê a chance de encostar no grupo dos seis primeiros colocados, aqueles que garantem uma vaga na Copa Libertadores da América, diminuir consideravelmente. Além disso, empata com a pontuação dos cariocas e pode terminar a rodada mais perto da zona de rebaixamento do que da competição continental.