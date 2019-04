Cássio encontra Ronaldo e posta foto no CT Joaquim Grava

Visualizar esta foto no Instagram. Hoje encontrei esse monstro! @ronaldogiovaneli #espalmaronaldo Uma publicação compartilhada por Cássio Ramos (@rcassio12) em 5 de Abr, 2019 às 9:31 PDT

O goleiro Cássio postou nesta sexta-feira uma foto do encontro entre ele o ex-dono da sua posição, Ronaldo Giovanelli, no CT Joaquim Grava, exaltando o nome que mais atuou pelo Corinthians na função. Sempre elogioso ao ídolo, o camisa 12 ainda usou o bordão que marcou a trajetória de Ronaldo com a camisa alvinegra entre 1987 e 1997.

“Hoje encontrei esse monstro! @ronaldogiovaneli #espalmaronaldo”, escreveu Cássio, que conversou com o goleiro, hoje comentarista da TV Bandeirantes. O outrora camisa 1 alvinegro acompanhou o treinamento da equipe profissional ao lado da imprensa enquanto o titular treinava no gramado.

Uma “disputa” entre os dois ficou em voga recentemente com Cássio completando mais de 400 jogos com a camisa corintiana como tema de quem é o maior goleiro da história do clube. O camisa 12 mantém a opinião de que Ronaldo, com 602 jogos, é o principal nome da posição no Timão. Do outro lado, Giovanelli já afirma há um ano que Cássio “é o maior goleiro da história do Corinthians”.

