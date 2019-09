Carille quer Corinthians inteligente e malandro para reverter placar na Sul-Americana

O Corinthians terá um grande desafio nesta quarta-feira, quando enfrenta o Independiente Del Valle, às 21h30 (de Brasília), pelo segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 na Arena, o time alvinegro terá que vencer por ao menos três gols de diferença na altitude de Quito, no Equador, para ir à decisão.

Diante desse cenário, o treinador Fábio Carille pregou inteligência, malandragem e jogo coletivo para que seus comandados consigam a virada.

“Vamos primeiro pensar em abrir o placar, fazer um jogo inteligente, usar a malandragem e aprender a jogar como grupo. A gente teve dificuldades, mas faz parte por ser um grupo novo. Tem que trabalhar, acreditar e entrar em campo focado que tudo pode acontecer”, disse.

Durante a coletiva após a vitória sobre o Bahia, Carille foi questionado sobre se lembrava de alguma virada de sua equipe nos mesmos moldes da necessária para eliminar o Del Valle. Depois de pensar por alguns segundos, o treinador colocou as classificações diante de Avenida, pela Copa do Brasil, e Racing, pela Sul-Americana, ambas neste ano, como partidas que podem servir de inspiração.

“Como técnico, pensando rápido, estou com mais de 170 jogos e lembro de todos. O que vem na cabeça é o jogo do Avenida, que a gente tomou 2 a 0 com sete minutos, coisa que ninguém esperava. Era um início de trabalho, mas a gente conseguiu virar para 4 a 2”, lembrou.

“O jogo do Racing, líder na Argentina, pela Sul-Americana. Confesso que não fosse passar pelo Racing. A gente saiu perdendo por lá, e o time do Racing era bem melhor. Foi 1 a 1, a gente ganhou nos pênaltis, mas não acreditava muito. Acho que esses dois jogos, o Avenida aqui e o Racing lá”, concluiu.