Carille faz último treino e relaciona Urso pela primeira vez no Corinthians

O técnico Fábio Carille realizou na tarde deste sábado o último treinamento da equipe do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, no domingo, às 19h (de Brasília), na Arena. A maior novidade da movimentação, fechada à presença da imprensa, ficou pela inclusão do volante Júnior Urso na lista de jogadores relacionados para a partida frente ao arquirrival, a primeira vez em que o meio-campista aparece nessa condição.

O treinador, que pouco tempo tem de treinamentos devido à grande sequência de jogos neste começo de temporada, comandou uma atividade técnica de movimentação para jogadas ofensivas e defensivas, além de um trabalho específico de bolas paradas. Nomes como Carlos, Ramiro e Jadson, que apresentaram desgaste muscular acima da média, nem apareceram no gramado.

Como não houve presença da imprensa, não há possibilidade de definir qual equipe vai atuar. A Gazeta Esportiva apurou que 15 atletas foram chamados para conversar com o treinador, despistando qualquer ideia de formação. Chama a atenção, porém, o fato de Clayson e Gustavo Silva, dois atletas mais “agudos”, terem participado do trabalho na ausência de Jadson.

Pelo que falou Carille depois do empate por 1 a 1 com o Racing, em Itaquera, o mais provável é que a base que encarou os argentinos siga em campo. Dessa forma, o Timão deve ter Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar (Carlos); Ralf, Ramiro, Sornoza (Júnior Urso) e Jadson (Clayson); Vagner Love e Gustagol.

A comissão técnica teve apenas dois dias para preparar o elenco, sendo que um foi dedicado para a recuperação física dos atletas que enfrentaram o Racing (ARG) pela Copa Sul-Americana na última quinta-feira. Os relacionados para a partida ficam concentrados no hotel GIldásio Matos Miranda, no CT Dr. Joaquim Grava.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Michel, Danilo Avelar e Carlos Augusto

Zagueiros: Henrique, Marllon, Manoel e Pedro Henrique

Volantes: Júnior Urso, Ralf, Ramiro e Richard

Meias: Jadson, Pedrinho, Sornoza e Mateus Vital

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustagol, Gustavo Silva e Vagner Love