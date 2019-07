Carille esboça equipe com sete modificações para volta da Sul-Americana

O Corinthians treinou na manhã desta terça visando o confronto contra o Montevideo Wanderers, no Uruguai, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, que acontece na próxima quinta-feira. Na provável escalação, foram feitas sete alterações em relação à vitória diante do Fortaleza, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em um campo mais afastado, Fabio Carille esboçou uma equipe titular com: Cassio; Fagner, Henrique, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Matheus Jesus; Ramiro, Vital, Clayson; Love. O volante Ralf, que se recupera de lesão na coxa, apareceu no fim do treino, mas não participou de nenhuma atividade.

Carlos Augusto foi colocado no lugar de Danilo Avelar por opção do treinador, para poupar o jogador. Em relação à partida contra o Fortaleza, entraram ainda Henrique, Matheus Jesus, que fará sua estreia como titular, Ramiro, Mateus Vital, Clayson e Vagner Love. Pedrinho não pode atuar porque está suspenso e Sornoza, recuperado, também fica no banco por opção técnica.

Os jogadores treinaram primeiramente na parte interna da academia. Depois, todos eles se dirigiram ao campo, com os goleiros em treino separado, onde fizeram atividades de aquecimento e toque de bola curta, para depois serem divididos em grupos. Depois de ter treinado a provável formação titular, Carille separou o grupo novamente em dois, com aqueles que jogaram no domingo como titulares fazendo atividade em campo reduzido de ataque na tentativa de fazer gols, com Pedrinho, Avelar e Boselli entre eles. O outro grupo seguiu fazendo atividades de toque de bola, marcação e tentativa a gol. Enquanto isso, os goleiros seguiram treinando separado.

O Corinthians viaja na tarde desta terça-feira, às 18h, para Montevidéu, onde enfrenta o Montevideo Wanderers na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana. Na ida, o alvinegro fez 2 a 0 em casa e, com esse resultado, pode até perder por um gol de diferença que ainda assim se classifica. A equipe ainda fará um treinamento na quarta, em solo uruguaio, fechado à imprensa.

*Especial para a Gazeta Esportiva.