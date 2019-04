Carille define lista para viagem a Chapecó sem três titulares do Corinthians

O técnico Fábio Carille definiu nesta segunda-feira a lista de jogadores relacionados para a viagem a Chapecó, local da partida contra a Chapecoense, na quarta, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá. Assim como havia previsto no domingo, o treinador não pôde contar com o volante Júnior Urso e baixou o número de atletas para 27, buscando aproveitar ao máximo as atividades da semana.

Além do duelo pela quarta fase da Copa do Brasil, o Corinthians também tem o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, marcado para domingo, em Itaquera. O elenco voa na noite desta segunda-feira para Santa Catarina e tem retorno previsto já para a madrugada da quinta, logo após o apito final.

Quem vai para Chapecó: A possibilidade de voo fretado deu ao técnico Fábio Carille mais espaço para encaixar seus jogadores na viagem. Projetando uma semana em que cada trabalho em campo será decisivo, o treinador levará 27 atletas para o interior catarinense. As maiores novidades ficam pelos atacantes André Luís e Gustavo Silva, e o chileno Ángelo Araos, de volta a uma lista de relacionados quase um mês depois (última foi contra o Ituano, no dia 20 de março).

Quem fica em São Paulo: Assim como já se esperava, o lateral esquerdo Danilo Avelar, com dores no joelho esquerdo, e o volante Júnior Urso, com dores na virilha, ficam em São Paulo para realizar tratamento visando ao segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O goleiro Cássio, suspenso, é outro que permanece na capital paulista. O zagueiro uruguaio Méndez e os atacantes Romero e Marquinhos completam esse grupo. Fabrício Oya está com o sub-20 para a disputa da Copa do Brasil da categoria.

Veja a lista com os 27 atletas relacionados para a viagem:

Goleiros: Walter, Caíque França e Filipe

Laterais: Michel Macedo, Fagner e Carlos Augusto

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho

Meias: Araos, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: André Luis, Boselli, Clayson, Gustavo, Gustavo Silva, Sergio Díaz e Vagner Love