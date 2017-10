Carille cita erros e vê atuação fraca do Corinthians: “Ficamos devendo”

O técnico Fábio Carille demonstrou irritação com os erros do Corinthians durante a derrota por 2 a 0 para o Bahia, na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova. Em entrevista coletiva, o treinador ainda revelou incômodo com a baixa produtividade do líder do Campeonato Brasileiro em Salvador.

Carille não contava com uma falha infantil do lateral direito Fagner, que, ao tentar sair jogando, perdeu a bola para Edigar Junio dentro da área alvinegra. Na sobra, Vinicius abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo.

“Antes mesmo do gol, senti que minha equipe precisava jogar mais. Senti o Bahia mais determinado. Ficamos devendo no jogo de hoje. Teve os erros, mas todos nós perdemos. Mesmo com erros nos gols, devíamos ter jogado mais”, avaliou o treinador, cujo contrato foi renovado até dezembro de 2019.

“Faltou mais o setor de criação. Quando fiz as alterações e tentei deixar o time mais agudo, sofremos os gols, e isso prejudicou”, afirmou, antes de dividir as responsabilidades. “Mas isso não vem só dos meias, começa com os zagueiros, quem vem lá de trás também participa disso”, ponderou.

Na tentativa de buscar o empate, o técnico corintiano colocou Marquinhos Gabriel, o ‘talismã’ Clayson e Giovanni Augusto nos lugares de Jadson, Romero e Maycon, respectivamente. Não adiantou. Nos acréscimos, Cássio se aventurou no ataque, viu Marquinhos Gabriel errar passe e o Bahia ampliar com Régis, aproveitando o gol vazio.

“Substituição do Romero foi para eu colocar dois jogadores que foram bem nas últimas partidas. Marquinhos e Clayson pisam na área, tem um contra um bom. Romero cumpre bem função. A substituição foi para deixar o time mais ofensivo”, explicou o treinador, que não planeja fazer grandes mudanças no Corinthians apesar do revés.

“Se a equipe joga muito e o adversário não deixa, preocupa. Precisa melhorar todos, precisamos melhorar os passes, para depois pensar numa mudança tática”, concluiu.

Com 58 pontos ganhos, o Corinthians viu o Grêmio (49), um de seus concorrentes pelo título, diminuir a diferença, e ainda pode ter o Santos mais perto nesta segunda-feira – o Peixe encara o Vitória, no Pacaembu. O próximo compromisso do Corinthians é justamente o duelo com os gaúchos, nesta quarta-feira, em Itaquera.