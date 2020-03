Cantillo cobra concentração do elenco para Corinthians sair de má fase

Há cinco jogos sem vencer no Campeonato Paulista, o Corinthians está pressionado em busca da classificação. Na lanterna do grupo D do Estadual, o Timão precisa de uma rápida reação se quiser estar nas quartas de final. Para Cantillo, uma maior concentração será vital.

“O mau momento passa por ter um pouco mais de concentração. Temos que entrar mais concentrados e saber que cada jogo pelo Corinthians tem que estar jogando a vida. Encarar tudo dessa maneira”, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Muito das críticas ao Timão neste início vem sendo pelo estilo de jogo. Tiago Nunes está tentando implementar uma ideia ofensiva na equipe, que em contrapartida, vem apresentando problemas defensivos.

Quando perguntado se está na hora de mudar a ideia das apresentações, Cantillo foi bastante contundente e disse que a necessidade é de corrigir os erros e não abandonar o que tem sido proposto.

“Não conseguimos impor nosso jogo contra o Novorizontino. Não pudemos fazer o que sempre fazemos. Foi um jogo difícil para nós. Temos que trabalhar forte para voltarmos a ser uma equipe com jogo que flui. Vamos trabalhar do mesmo jeito. Corrigir no que não estamos fazendo bem. Queremos melhorar. Não é fácil para ninguém a situação que estamos”, revelou.

Pressionado, o Corinthians enfrenta o Ituano neste domingo, na Arena, às 16h, em busca de uma reabilitação no Paulistão.