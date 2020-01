Camacho fala sobre Tiago Nunes e volta ao Corinthians: “chance da vida”

Após passar quase dois anos emprestado ao Athetico-PR, Camacho está de volta ao Corinthians. O volante de 29 anos contou, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira no CT Joaquim Grava, que o retorno significa a chance da sua vida e que dará seu máximo para se estabelecer no Timão em 2020.

“É a chance da minha vida. Ano passado eu queria voltar, mas o treinador não optou por isso. É a chance da minha vida, quero aparecer nos treinos e dar meu máximo para um grande ano”, declarou.

Camacho foi treinado por Tiago Nunes no Furacão e agora reencontra o treinador no Alvinegro. Com o anúncio de que Ralf está fora dos planos, o volante ganha ainda mais força na luta pela vaga de primeiro homem do meio de campo.

“Com ele (Tiago Nunes) joguei de primeiro e segundo (volante). De primeiro ele pede marcação, mas que você seja sempre opção de passe, para estar livre para receber, muita movimentação”, comentou. O atleta, porém, discordou que já larga na frente na briga pela titularidade. “Quem vai dizer é o campo, os treinos e jogos, grupo qualificado. Na minha posição tem grandes jogadores. Vou tentar dar meu máximo”, completou.

Contratado pelo Corinthians em 2016 após se destacar na campanha do vice-campeonato paulista do Audax, Camacho fez 70 jogos com a camisa do Timão, até ser emprestado em meados de 2018. Mais experiente, o volante garante que volta melhor em sua segunda chance no Alvinegro.

“Evolui muito. Fiquei um ano e meio, evolui como pessoa. Desejo sorte ao Tiago, já provou que é um grande treinador com títulos. Será um grande ano”, finalizou.

