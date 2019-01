Boselli será apresentado à torcida do Corinthians em jogo na Arena

Um dos principais reforços do Corinthians para a temporada de 2019, o centroavante Mauro Boselli será apresentado à torcida alvinegra durante a estreia do Timão no Campeonato Paulista. A partida acontece em Itaquera, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), diante do São Caetano.

No momento, Boselli se encontra na Argentina resolvendo questões familiares. Sua chegada em São Paulo está prevista para esta sexta-feira.

Ele ainda não participou de nenhum treino tático no CT Joaquim Grava, mas vem cumprindo um cronograma de exercícios físicos que o Corinthians lhe passou para se manter em forma. A estreia pode acontecer no próximo dia 23, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.

Aos 33 anos, o jogador assinou um contrato com o clube de Parque São Jorge válido até o final de 2020, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Bicampeão da Copa Libertadores da América por Boca Juniors e Estudiantes, Boselli defendeu o León, do México, nas últimas cinco temporadas, marcou 131 gols em 231 jogos e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Além disso, foi o goleador máximo de três edições da competição nacional e liderou o time, com a braçadeira de capitão, em dois títulos.

Na última temporada mexicana, que tem o calendário semelhante ao europeu, de meio de ano a meio de ano, foram 22 jogos e nove gols. Em 2017/2018, 29 tentos em 41 partidas.