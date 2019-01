Boselli se declara ao Corinthians: “Há corintianos por todo o mundo”

Que grande que sos @Corinthians 👏🏼👏🏼👏🏼 Hay Corinthianos por todo el Mundo!!! https://t.co/H7xLWWf1xH — Mauro Boselli (@mauroboselli) 10 de janeiro de 2019

Um dia depois de chamar a atenção de todos ao se despedir do León assistindo a uma partida nas arquibancadas do estádio da sua ex-equipe, o atacante Mauro Boselli usou as redes sociais para se declarar ao Corinthians, seu novo clube. Em postagem respondendo uma citação feita pelo perfil do próprio Timão, no Twitter, ele lembrou o tamanho da torcida.

“Que grande você é, Corinthians. Há corintianos por todo o mundo”, comentou o jogador, recebendo uma série de comentários positivos da torcida. Na foto publicada pelo Alvinegro, Boselli posava ao lado de uma torcedora vestindo a camisa número 2, preto e branca.

O atleta, porém, ainda vai demorar um tempo para mostrar em campo a sua capacidade de marcar gols. O jogador foi liberado para resolver pendências pessoais no México, onde precisa negociar a casa onde viveu nos anos em que defendeu o León e decidir o que fazer com algumas outras propriedades na região.

Boselli ainda teve um problema de saúde na família, envolvendo uma pessoa próxima ao seu círculo, mas não deve precisar passar por Buenos Aires. Há a expectativa que ele retorne até a quarta-feira da semana que vem, sem uma data definitiva para a viagem de volta.

Além dele, foram anunciados o lateral-direito Michel Macedo, o volante Richard, o meio-campista Ramiro, os atacantes Gustavo Mosquito e André Luis, e o meia equatoriano Júnior Sornoza, além do técnico Fábio Carille.