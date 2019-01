Boselli quer “2019 de sucesso” e tem perfil invadido pela torcida do Corinthians

A temporada de 2019 promete ser de muitas novidades para Mauro Boselli. O centroavante de 33 anos resolveu aceitar a proposta oferecida pelo Corinthians e deve acertar contrato de dois anos com o Timão até o fim da semana. Será a primeira vez que o centroavante argentino defenderá um clube brasileiro.

Apesar do acordo ainda não ter sido oficializado, a Fiel já vive a expectativa pela chegada do reforço gringo. E Boselli já deve ter percebido o que o espera em São Paulo.

Logo na terceira hora do primeiro dia do ano, o jogador mandou uma mensagem aos seus fãs por meio de sua conta no Twitter. “Bom começo do ano para todos! Para um 2019 cheio de sucessos! Obrigado a todos pelo apoio de sempre!”, escreveu.

Bastou para que o perfil de Boselli fosse invadido por torcedores corintianos. Foram inúmeros comentários da Fiel, desejos de boas-vindas, enaltecimentos tanto do faro de gol do centroavante quanto do tamanho do clube, além de fotos e vídeos de grandes festas na Arena Corinthians, e Itaquera.

Muitos mexicanos também se manifestaram. Apesar da saída conturbada do León, a idolatria perante aos fãs, aparentemente, não foi abalada. Não é para menos. Boselli defendeu o León nas últimas cinco temporadas, marcou 131 gols em 231 jogos e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Além disso, foi o goleador máximo de três edições da competição nacional e liderou o time, com a braçadeira de capitão, em dois títulos.

Veja alguns comentários na postagem de Boselli:

Feliz 2019 @mauroboselli estamos te esperando aqui no Brasil de braços abertos… Na tua nova Casa o #Corinthians. — Leandro A. Santos (@leandro_prof14) January 1, 2019

Bienvenido Boselli. Está a punto de jugar en uno de los mayores equipos del continente, uno de los más populares de Brasil. Se va a apasionarse rápidamente por la afición del Corinthians, la más fanática del país, una de las mayores del mundo. Buena suerte #VaiCorinthians — Rodrigo Branco ⚡ (@Errodriigo) January 1, 2019

Falta vc aqui na nossa Selfie. Pode encostar mano, nois é da hora. pic.twitter.com/TIGrXmOUJ3 — Marcelo (@msantana13) January 1, 2019

Feliz ano novo de todos os Torcedores do Corinthians! Mais de 30 Milhões de Loucos, Aguarda você de Braços Abertos. pic.twitter.com/RupgKEIgag — Daniel Plenas (@danielplenas) January 1, 2019

Bem vindo ao Corinthians maior clube do Brazil — SCCP News Corinthians (@chegouotempo1) January 1, 2019

Seja bem vindo ao Corinthians, o maior das Américas!!!! — Esperança alvinegra ✌ (@Bssj2017) January 1, 2019

Gran jefe León!!!

Creador en gran medida de mis alegrias con mi Club León!!

Grande persona!!

Siempre te apoyaré, para mi eres un mexicano más!

Y sin duda uno de mis jugadores favoritos!

Felíz Año NUEVO!!!

Exito en donde estes!!! — Luis Velázquez (@luisalb99679303) January 1, 2019