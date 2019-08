Boselli é sondado e Carille garante: “não é de hoje”

Mais da metade da temporada passou e Mauro Boselli ainda não engrenou no elenco do Corinthians. O argentino balançou as redes apenas três vezes em 27 partidas, uma média baixa para um atacante que chegou ao alvinegro com status de goleador. Diante desse jejum de gols, a diretoria do Timão está sendo sondada por diversos times sul-americanos.

Depois da vitória contra o Wanderers nesta quinta-feira, o técnico Fábio Carille comentou a respeito das especulações e garantiu que o jogador é importante para seu elenco. “Não é de hoje essa informação. Se pegar os números do Mauro, é impressionante, é um fazedor de gols. Sei que a bola tem que chegar para ele. No início, tínhamos muita dificuldade de criação.”, explicou.

A novela entre Boselli e Boca Juniors é antiga. Foi jogando lá, no clube que o revelou, que o argentino venceu sua primeira Libertadores da América. Aos 34 anos, a equipe de Buenos Aires é a favorita para tirar o atleta do Parque São Jorge. Apesar disso, Carille deixou claro: “tem outras equipes”.

