Bicampeão da Libertadores, Boselli traz experiência e histórico artilheiro ao Corinthians

Titular da equipe de Tiago Nunes, Boselli traz experiência ao time do Corinthians que disputará a 2ª fase da Copa Libertadores. O atacante é bicampeão do torneio e tem mais gols que qualquer outro jogador do elenco na competição.

Boselli jogou cinco edições da Libertadores: em 2007 e 2008 pelo Boca Juniors, em 2009 e 2010 pelo Estudiantes, e em 2014 pelo Léon-MEX. Ao todo, o argentino entrou em campo 41 vezes, com 24 vitórias, sete empates, dez derrotas, 17 gols e dois títulos.

Reserva da equipe, Boselli não entrou em campo no título de 2007 do Boca sobre o Grêmio, mas formou o elenco. Já em 2009, o atacante foi protagonista da conquista do Estudiantes, anotando um dos gols da vitória na final sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte, e se sacramentando o artilheiro da edição com oito tentos.

O camisa 17 é, ao lado de Luan, o jogador do atual elenco corintiano que mais entrou em campo na Libertadores. Cássio soma 40 participações, Ramiro 34 e Fagner 31.

Na artilharia, Boselli está na frente com ampla vantagem; 17 contra 12 de Luan. Vagner Love, seis vezes, Ramiro, cinco vezes, e Fagner e Sidcley, uma vez, são os outros jogadores que já balançaram as redes na competição.

O Timão entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (Brasília), contra o Guaraní-PAR em Assunção, pelo jogo de ida da 2ª fase da Libertadores. A volta acontece no dia 12, na Arena Corinthians.