Avelar entende críticas, mas avisa: “Se eu fosse tão ruim assim, não jogava”

O lateral esquerdo Danilo Avelar deixou o gramado do Allianz Parque de alma lavada após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na tarde deste sábado, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Herói da partida ao marcar o único gol do triunfo, o defensor comentou as críticas que vem recebendo desde o segundo semestre do ano passado, quando chegou para o clube do Parque São Jorge.

“Tenho a cabeça tranquila, as pessoas que estão do meu lado me apoiam. Sei que no futebol você vive de momento. Não é a primeira vez que passa isso comigo. Tem de saber lidar”, avaliou Avelar, fazendo questão de ironizar um pouco aqueles que reclamam do nível do seu futebol.

“Agradeço muito à comissão e aos companheiros, temos um ambiente muito claro e limpo no CT. Essas coisas de fora não interferem. Estou muito tranquilo fazendo meu trabalho. Se eu fosse tão ruim quanto falavam, não teria jogado nenhum jogo”, concluiu o jogador.

Ao lado do restante do grupo, Avelar agora terá um dia de descanso neste domingo antes de se reapresentar na segunda-feira, no CT Joaquim Grava. O próximo compromisso alvinegro será na quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Ferroviário, no estádio do Café, em Londrina, pela primeira fase da Copa do Brasil.