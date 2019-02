Arena Corinthians terá camarotes com piscina e bar de Dubai

Domingo tem clássico na Arena Corinthians. Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Timão receberá o São Paulo a partir das 19h (de Brasília). Fora de campo, os holofotes estarão voltados para a estreia de camarotes inusitados e sofisticados.

Em um dos cinco espaços, o clube disponibilizará uma piscina de 2 metros de circunferência, com capacidade para 1000 litros. Os clientes da “Blackpool” ainda receberão um roupão, terão um churrasqueiro particular e contarão com um barman para coquetéis sem álcool.

Já no espaço do antigo camarote “Festa”, a Arena terá o “Fielzone”. O espaço de 1.500m² comportará até 300 pessoas em dias de jogos. Para eventos afins, como festas de aniversário e casamento, a capacidade salta para cerca de 1.000 pessoas.

O “Fielzone” contará com serviço de hamburgueria American Steaks, barbearia, além de um bar da “Jack Daniel’s” exatamente igual ao que existe em Dubai, na matriz da empresa.

Equipamentos de jogos, como mesa de sinuca, pebolim e fliperama também fazem parte das peculiaridades do local, que contará com palco para shows ao vivo.

Leonardo Rizzo é o dono dos camarotes e agora sócio do Corinthians nessa iniciativa. O empresário de 36 anos tem a expertise de 16 anos no ramo, com passagens por 36 países e espaços montados em Copas, jogos da Seleção Brasileira, além de Morumbi e Allianz Parque.

“O Corinthians conheceu nossos projetos e tinha um espaço obsoleto na Arena, que era o camarote Festa, no quinto andar. Fizemos um projeto em que hoje o Corinthians é meu sócio no lucro do negócio. Toda a instalação, a montagem, sai de nós. Eles (o clube) não gastaram nem um centavo”, explicou o empresário de 36 anos.

Os valores irão a partir de R$ 300 e podem chegar a R$ 25 mil em um jogo, por exemplo, como uma eventual semifinal de Copa Libertadores da América.

Domingo, contra o São Paulo, os camarotes receberão apenas convidados, entre eles muitos jogadores. A comercialização será feita a partir do clássico com o Santos, agendado para às 16h (de Brasília) de 10 de março (domingo). Nesse caso, o espaço “Blackpool” custará R$ 8 mil e poderá ser utilizado por até dez pessoas.

Diversão para as crianças

O Corinthians também age para que as crianças e as famílias tenham entretenimento na Arena em dias de jogos. Por isso o clube renovou sua parceria com a Companhia do Tomate, responsável pela ativações dentro da Arena nesse segmento desde outubro de 2017.

“O intuito é de resgatar as crianças, trazer as famílias de volta ao estádio. As ações começam assim que os portões abrem, justamente para que os pais tenham como passar o tempo e ocupar suas crianças enquanto a o jogo não começa”, explicou Alessandro Tomazelli, da empresa Companhia do Tomate.

As opções de brincadeiras são variadas. Nos setores Oeste e Leste há um minicampo, o futetênis, futegolfe, futemesa, futebol de botão e espaço kids para os pequenos. Atrás dos gols

Atrás dos gols, nos setores Norte e Sul, um “chute ao gol” inflável fica armado, além de mesas para futebol de botão.

“É tudo bancado por patrocinadores ou pela Arena mesmo. Em todos os equipamentos há monitores e os espaços são livres, grátis a todas as crianças”, completou Tomazelli.