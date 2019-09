Araos volta a ser relacionado por Carille após dois meses de ‘geladeira’

Ángelo Araos ficará no banco de reservas do Corinthians durante a partida deste sábado, na Arena, contra o Bahia. O chileno sequer vinha sendo levado para os jogos por opção do técnico Fábio Carille, mas o jejum foi interrompido nessa sexta-feira, com a divulgação da lista de relacionados para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que Araos havia figurado entre os convocados corintianos foi na partida contra o Flamengo, também em casa, que terminou em 1 a 1 e com o meia não utilizado, no longínquo 21 de julho.

Fora o Brasileirão, Araos chegou a ser lembrado para o jogo contra o Montevideo Wanderes quatro dias depois, mas também não pisou no gramado na ocasião.

Carille utilizou Araos em apenas duas partidas na temporada, frente a Ponte Preta e Novorizontino, ambas pelo Campeonato Paulista. Ao todo, o jogador contratado por cerca de R$ 17 milhões ficou em campo por 117 minutos em 2019.

A inserção de Araos na lista pode ter relação com a ausência de Júnior Urso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Avelar, com dores na coxa, e Michel Macedo, suspenso pelo STJD, são os outros desfalques de Carille para o confronto das 19h (de Brasília).

O Corinthians trabalhou sem a presença da imprensa nessa sexta-feira e não terá sua escalação revelada com antecedência para o duelo com o Bahia, que tem apenas um ponto a menos que o Timão na tabela de classificação (32 a 31).

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Caique e Cássio

Laterais: Carlos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro, Ralf e Renê Junior

Meias: Araos, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love