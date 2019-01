Arana movimenta bastidores no Corinthians, mas clube mantém cautela

O nome do lateral esquerdo Guilherme Arana voltou a ser ligado ao Corinthians na terça-feira, quando uma matéria do jornal Marca colocou o atleta como negociável pelo Sevilla. Ciente da situação do jogador na Espanha e da intenção dos seus empresários em levá-lo a um lugar onde ele pudesse atuar mais frequentemente, o Timão espera um sinal verde para investir no atleta. O consenso atual, porém, é que ele deve permanecer no futebol europeu.

Apesar de estar satisfeito com as opções que tem na lateral esquerda, o técnico Fábio Carille reconhece que a chegada de Arana seria a esperada “oportunidade de mercado” para o setor. Questionado se teme perdê-lo para outro clube brasileiro, o presidente Andrés Sanchez foi enfático. “No Brasil, o Arana só joga no Corinthians”, disse, em entrevista ao Meu Timão. O assunto chegou até aos jogadores.

“Arana é um excelente jogador, sabemos do ano maravilhoso que ele fez, personalidade, qualidade técnica. Importante ter um grupo forte, sabemos que a responsabilidade é grande. Se vier e acontecer mesmo a gente sabe que vai qualificar ainda mais o grupo”, comentou o lateral direito Fagner, que atuou com o canhoto durante três temporadas no Timão.

Um dos pilares do time de Fábio Carille, Guilherme Arana se tornou homem de confiança do treinador e desenvolveu seu futebol na temporada 2017. Se algum torcedor iniciou o ano com dúvidas da capacidade do jovem lateral esquerdo, se rendeu ao jogo de Arana, sempre um dos mais aplaudidos pela torcida alvinegra.

O defensor deixou o clube alvinegro com três conquistas pelo time principal: o Campeonato Paulista de 2017 e os Brasileiros de 2015 e 2017. Já pela base, Arana foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015, e no ano anterior chegou até a final mas não conseguiu levantar o troféu, ficando com o vice-campeonato.

Foram 89 partidas disputadas com a camisa da equipe alvinegra e quatro gols marcados, sendo o mais importante deles no clássico contra o Palmeiras no primeiro turno do Nacional de 2017. Foi no Allianz Parque, por sinal, que ele marcou seu primeiro gol como profissional, em 2015.