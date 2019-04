Após xingar o árbitro, Clayson será julgado na próxima segunda-feira

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) marcou o julgamento de Clayson, atacante do Corinthians, para a próxima segunda-feira, dia 15. O jogador pode ser punido por ter xingado o árbitro Rafael Claus em um vídeo publicado no canal do YouTube da TV Corinthians com imagens dos bastidores da classificação para a final do Campeonato Paulista, depois de derrotar o Santos nos pênaltis.

A ofensa do atacante foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz respeito a: “Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador”.

No momento que os jogadores corintianos celebravam a classificação contra o Peixe, Clayson foi filmado gritando “Chupa, Claus, filho da p…”. Rafael Claus foi o árbitro principal da partida entre Corinthians e Santos, disputada nesta segunda-feira, no Pacaembu.

O julgamento acontecerá um dia após da primeira final do estadual entre o Timão e o São Paulo, que acontecerá no próximo domingo, às 16h, no Morumbi. Dessa forma, Clayson estará à disposição de Fábio Carille para o clássico.

Andrés não demonstra preocupação

Em entrevista coletiva concedida na sede da Federação Paulista nesta quarta-feira, o presidente do Corinthians Andrés Sanchez mostrou-se tranquilo quando perguntado sobre uma possível ausência de Clayson no jogo da volta, na Arena Corinthians.

“Não tenho medo. Tem 32 jogadores lá. Se não tem o Clayson, joga outro”, afirmou o dirigente.

