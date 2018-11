Andrés Sanchez não alivia para Jair Ventura: “Ele sabe que está mal”

Jair Ventura levou o Corinthians à final da Copa do Brasil, conseguiu mais do que muito corintiano acreditava à época, mas, passado o momento de euforia, o clima mudou bastante. Além de ter perdido o título para o Cruzeiro, a equipe não conseguiu embalar no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do sucessor de Osmar Loss, foram apenas três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O presidente do clube, Andrés Sanchez, resolveu dar entrevista coletiva na tarde dessa quinta-feira, no CT Joaquim Grava e, apesar de ter manifestado publicamente a ideia de manter o técnico no cargo, o mandatário não escondeu sua insatisfação e evitou, inclusive, garantir a permanência do treinador.

“Garantido nem eu estou, mas não é justo falar do Jair agora. Sabemos que temos problemas no Brasileiro, fora os erros de arbitragem, o time não está bem”, disse Andrés. “Ele sabe que está mal. Ruim, lógico que é ruim, para ele, para mim, para o elenco, jogador também tem culpa, todo mundo tem culpa”, continuou.

“Jair não é o único culpado, nem era o Loss. Não tinha nem preparador de goleiro, nem auxiliar do auxiliar e na época eu achei que o Loss estava mais ou menos pronto, mas os resultados não vieram como a gente esperava. Infelizmente tivemos que mudar. Então, vamos esperar a pré-temporada, ano que vem, para deixar ele trabalhar”, ponderou o presidente.

O momento conturbado na temporada fez Andrés Sanchez colocar o São Paulo como favorito no clássico do próximo sábado, marcado para às 17h, na Arena de Itaquera.

“São Paulo é favorito, mas jogador por jogador, estamos devendo para dois ou três times no Brasil. Estamos jogando fortemente. Time tecnicamente é bom, estamos em um momento ruim”, concluiu.