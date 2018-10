Andrés recebe Gaviões no Corinthians e ouve cobranças para 2019

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, se reuniu nesta quinta-feira com seis membros da diretoria da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube. Depois de ver o Ceará vencer o Cruzeiro, fora de casa, e deixar o Timão apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, o mandatário ficou por cerca de uma hora e meia com os torcedores e tratou de temas envolvendo a salvação em 2018 e o planejamento para 2019.

O encontro foi confirmado por ambas as partes e, de acordo com os torcedores, serviu para reivindicar o planejamento de 2019, quem vai e quem fica no clube. Houve ainda questionamento a respeito da qualidade dos nomes já acertados (Michel Macedo, Gustavo e André Luis).

A diretoria prometeu na reunião que virão quatro reforços além dos três citados, com a tentativa de trazer ao menos um nome de peso. Não há nomes citados nas conversas, mas Diego Tardelli já foi sondado e estará livre ao final do contrato. Andrés, porém, reluta em investir muito dinheiro para não comprometer as finanças.

Houve ainda um pedido dos Gaviões para analisar os contratos dos jogadores, que seria feito com uma empresa de auditoria a ser contratada pela torcida. O clube, porém, negou que haja essa possibilidade.

O presidente ainda foi convocado a participar de uma reunião no Conselho Deliberativo dos Gaviões e disse que vai, mas não há uma data ainda para a realização da mesma.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com