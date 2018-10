Andrés admite preocupação, mas garante Jair no Corinthians em 2019

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, está preocupado com a situação do clube no Campeonato Brasileiro. O mandatário cobra uma reação imediata do time dirigido por Jair Ventura, que ocupa a parte de baixo da tabela de classificação.

“Nós estamos correndo perigo, temos que ganhar dois, três jogos urgentemente. Os jogadores sabem disso, todo mundo sabe disso”, afirmou o dirigente, que participou nesta terça-feira de evento que definiu os grupos do Campeonato Paulista de 2019.

A oito rodadas do fim do Brasileirão, o Corinthians é apenas o 12º colocado, com 36 pontos. São apenas cinco de diferença para o Ceará, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que tem um jogo a menos.

“Realmente chegamos numa fase em que nos complicamos. Algumas derrotas e empates em casa nos atrapalharam muito. Estamos preocupados, mas com certeza vamos dar a volta por cima”, declarou.

Seja como for, Andrés Sanchez garantiu respaldo ao trabalho do técnico Jair Ventura, que contabiliza cinco derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias à frente do Corinthians. O presidente, que demitiu Osmar Loss em setembro, bancou a permanência do atual treinador para a próxima temporada.

“Lógico que ele sabe que os resultados não estão bons, mas continua para 2019. Sou contra mudar de treinador. Mudei o Loss por algumas coisas específicas, mas o Jair está bem lá. Sabemos que tem de ganhar três, quatro jogos pela frente e vamos trabalhar bastante em cima disso”, ressaltou.

Vindo de um amargo empate por 2 a 2 com o Vitória, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), para enfrentar o Bahia, na Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Especial para a Gazeta Esportiva