Leandro Pereira quer vencer Palmeiras para Chape ganhar confiança

A Chapecoense está brigando contra o rebaixamento e seu próximo adversário será o Palmeiras na Arena Condá no domingo. Em entrevista coletiva, o atacante Leandro Pereira destacou a necessidade de se conseguir um resultado positivo contra a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari.

“Centroavante vive de gols, tive a felicidade de individualmente fazer o gol, mas não adiantou de nada coletivamente. Era um jogo em que sabíamos que seria chave, um confronto direto e não conseguimos (vencer)”, analisou o jogador de 27 anos sobre a derrota por 3 a 1 para o Vasco. “Temos agora um jogo difícil, mas bom para se reabilitar, contra o Palmeiras, um resultado positivo nos dá confiança para seguir”.

“Daqui a pouco um resultado contra o Palmeiras, que há nove jogos não toma gol, dá confiança. O resultado positivo nesse momento é determinante e vamos fazer de tudo para conseguir o resultado”, completou.

Além disso, Leandro Pereira falou sobre o fato do treinador Guto Ferreira ter afastado Wellington Paulista. O atleta de 34 anos é o artilheiro da Chapecoense na temporada com 11 gols e passará a treinar com os jogadores em transição e o elenco de aspirantes.

“Isso eu deixo para o Guto, ele que se vire, no português claro. Ele vai escolher a melhor opção e se for o escolhido, vou seguir firme e forte”, comentou Leandro Pereira.