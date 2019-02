Invicta na temporada, Chapecoense encara Unión La Calera na estreia da Sul-Americana

Ainda sem perder na temporada, a Chapecoense inicia sua jornada na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira. O Verdão do Oeste visita o Unión La Calera, no Estádio Nicolás Chahuán, no Chile, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição. A volta está marcada para o dia 19 de fevereiro, terça-feira, na Arena Condá.

Vice-líder do Campeonato Catarinense, com 14 pontos, a Chape ainda não foi derrotada em 2019. Em seis jogos no estadual foram quatro vitórias e dois empates. Na última rodada contra o Hercílio Luz, vitória por 2 a 1, o técnico Claudinei Oliveira poupou a grande maioria dos atletas visando o torneio internacional.

“Temos que ser responsáveis e não podemos colocar nenhum jogador em risco. Precisamos ter força máxima no jogo pela Sul-Americana”, comentou o comandante.

Considerado uma das principais peças da equipe, Victor Andrade não foi relacionado para a partida. O atacante sofreu uma lesão de grau dois no músculo adutor longo da coxa direita do jogador. Renato, Lourency e Júlio César disputam a vaga para atuar ao lado de Wellington Paulista. O lateral-direito Eduardo também é outro desfalque, já que cumpre suspensão.

Pelo lado chileno, o principal destaque do time é Francisco Meneghini. O técnico argentino de apenas 30 anos foi auxiliar de Sampaoli, atual treinador do Santos, e Marcelo Bielsa, que foi comandante da Argentina e atualmente comanda o Leeds United na segunda divisão da Inglaterra.

Para esta temporada, o Unión La Calera foi às compras e se reforçou com o atacante Marcelo Larrondo, chileno naturalizado argentino com passagem pelo River Plate, mas com poucas atuações por conta de lesões. Os atacantes Walter Bou, jovem emprestado pelo Boca Juniors e Eugenio Isnaldo, e o goleiro Augusto Batalla são outros reforços de peso.