Chape anuncia contratação de zagueiro e atacante

A Chapecoense anunciou, no início da tarde desta segunda-feira, a contratação do zagueiro Rafael Pereira, vindo do Ceará, e do atacante Victor Andrade. Os dois ficam no clube até 30 de junho de 2019, o primeiro de forma definitiva e o segundo por empréstimo.

O zagueiro estava sendo monitorado pelo time de Chapecó após a lesão de Fabrício Bruno. Ele chegou na última sexta-feira, sem custos, realizou os exames médicos no final de semana e foi aprovado. O vínculo definitivo foi assinado nesta segunda (30).

Rafael Pereira estava no Ceará desde 2017, onde participou de 64 jogos e fez três gols, inclusive foi titular na campanha de acesso da equipe à Série A do Brasileirão. Esta será a segunda passagem do zagueiro na Chape. A primeira delas foi em 2005, quando disputou o Campeonato Catarinense. Depois da Chapecoense, o jogador atuou por Botafogo, Gaz Metan da Romênia, Juventude, Sport, Criciúma, Náutico e, por último, Ceará.

Quem também chega para reforçar o elenco alviverde é o zagueiro Rafael Pereira!

O defensor, de 33 anos, estava no Ceará e firmou contrato de 1 ano com o Verdão.

Já o atacante Victor Andrade, de 22 anos, chegou por empréstimo. Formado nas categorias de base do Santos, em 2012 fez sua primeira partida como profissional na Baixada Santista. Em 2014 ele foi contratado pelo Benfica, onde atuou por cinco temporadas. Ele também passou por Vitória Guimarães-POR, 1860 Munchen-ALE e Estoril Praia, com passagens pela Seleção Brasileira Sub-16, Sub-18 e Sub-20.