Veteranos, Thiago Silva e Filipe Luis aconselham jovens na Seleção

O zagueiro Thiago Silva e o lateral esquerdo Filipe Luis estão entre os remanescentes da Copa do Mundo da Rússia que se preparam para os primeiros compromissos da Seleção após o torneio. Veteranos, eles procuram aconselhar os jovens convocados pelo técnico Tite.

“Nós, mais experientes, precisamos passar à rapaziada a necessidade de ter um entendimento rápido do que o homem (Tite) quer. Não há muito tempo para trabalhar e a Copa América já é no ano que vem. Vamos acolher os meninos da melhor forma para que eles entrem na linha de trabalho”, afirmou Thiago Silva, de 33 anos.

Sentado ao lado do zagueiro do PSG, Filipe Luis, mais um jogador de 33 anos, seguiu a mesma linha. Ao falar sobre a recepção aos mais jovens no início de um novo ciclo, o experiente lateral esquerdo do Atlético de Madrid lembrou o próprio começo na Seleção Brasileira.

“Procuro falar aos meninos que eles não vão ser chamados na próxima convocação se marcarem um gol um derem uma caneta no jogo, mas sim pelo que fizerem pelos clubes. Sei porque já passei por isso. Somos os encarregados de manter um grupo unido e jogando coletivamente”, explicou.

Os dois primeiros jogos da Seleção após a Copa do Mundos serão disputados nos Estados Unidos. Às 21h05 (de Brasília) desta sexta-feira, em Nova Jersey, o time dirigido por Tite enfrenta os donos da casa. Às 21h30 de terça, em Washington, o adversário é El Salvador.

“Pouco a pouco, vamos passando nossos conceitos para que consigamos dar uma direção aos meninos. Sabemos que é uma grande responsabilidade vestir essa camisa e não é qualquer um que chega e já se sente em casa”, disse Thiago Silva, companheiro de jovens como Lucas Paquetá, Everton e Andreas Pereira.