Tite não participaria de festa do título com Bolsonaro

O Palmeiras recebeu a taça e os jogadores as medalhas de campeão do Campeonato Brasileiro no último domingo. Durante a festa, o presidente eleito Jair Bolsonaro entrou em campo e participou da entrega das medalhas.

Nesta terça-feira, o treinador da Seleção Brasileira, Tite, declarou que não participaria da festa do título com a presença de um presidente da república. Para ele, as duas atividades não “se misturam”.

“Não. Continuo com a mesma opinião, minha atividade não se mistura, não mistura. Eu tenho opinião, mas não quero e não devo dar opinião (sobre a presença de Bolsonaro em campo). Tem uma série de valores éticos, morais e competitivos”, declarou o comandante do Brasil.