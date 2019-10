Tite elogia Jorge Jesus e considera injusto comparar Seleção com Flamengo

Parecia até uma coletiva após um jogo do Flamengo, mas era a convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos amistosos do ano, que acontecerão nos dias 15 e 19 de novembro, na Arábia Saudita. Tite não chamou nenhum jogador do Flamengo, negou ter recebido pedido do clube por essa ausência e aproveitou o momento para elogiar o futebol rubro-negro.

“É uma oportunidade para parabenizar o Flamengo pela grande campanha e bom futebol. Parabenizar o Jorge Jesus pelo trabalho que está desenvolvendo. É difícil vir de outro país e já desempenhar assim. Ele merece o reconhecimento, meus parabéns e, curtam, é um momento especial e bonito”, disse o treinador na última sexta-feira, após a convocação.

O Flamengo chegou à final da Libertadores após golear o Grêmio na última quarta-feira, por 5 a 0, no Maracanã. A decisão será contra o River Plate, que passou pelo Boca Juniors. Perguntando se o time carioca inspira o técnico, ele foi filosófico e considerou injusta a comparação.

“É muito profunda a pergunta, a gente entra em detalhes táticos muito abrangentes. Tu colocou, sim, o aspecto equilibrado que o Flamengo tem em termos criativos, sólidos. Ela está em um processo de evolução e daqui a pouco terá conquistas importantes. Trago o modelo da Seleção e comparar fica um pouco injusto, pega o melhor do momento do Flamengo e compara com o pior momento da Seleção, que não vence há quatro jogos”, iniciou.

“O sistema do Flamengo é de 4-4-2, com quatro articuladores e dois atacantes. As mecânicas são rápidas, construídas. Das partidas oficiais só perdemos uma, temos média de 2,3 gols por jogo. A gente se esquece disso, agora que está num momento difícil eu estou recordando. Essa é uma referência de ideia de futebol”, completou Tite.

O Brasil entra em campo no dia 15 de novembro, diante da Argentina, no Estádio Universitário Rei Saud, na Arábia Saudita. No dia 19, o duelo será contra a Coreia do Sul, no Estádio Mohammed Bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos. Já o Flamengo recebe o CSA no próximo domingo, às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A final da Libertadores será no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile, contra o River Plate.