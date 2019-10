Sem Neymar e jogadores do Flamengo, Tite convoca Seleção

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite anunciou os 23 convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, nos dias 15 e 19 de novembro, respectivamente, sem jogadores que atuam no Brasil. Apesar das reclamações por conta de logística, as partidas serão na Arábia Saudita.

Tite não convocou nenhum jogador que atua no Brasil, como jogadores do Flamengo, que estarão na grande final da Libertadores em Santiago, do Chile, contra o River Plate, no dia 23 de novembro. Além disso, Neymar foi deixado de fora. Como novidades, ele trouxe Emerson, lateral do Betis, Douglas Luiz, do Aston Villa, Rodrygo, do Real Madrid, e Daniel Fuzato, da Roma.

David Neres voltou a ser convocado, assim como o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid. O atacante Rodrygo, do Real, também foi chamado.

Tite chega a essa série de amistosos pressionado pelos resultados ruins da Seleção após a conquista da Copa América. Desde então, o Brasil foi derrotado pelo Peru e empatou com Colômbia, Senegal e Nigéria. Nessas quatro partidas, a equipe balançou a rede quatro vezes e sofreu cinco gols. Os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul serão os últimos compromissos da Seleção neste ano.

Confira a lista completa:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Daniel Fuzatto (Roma) e Ederson (Manchester City)

LATERAIS: Danilo (Juventus), Emerson (Real Betis) Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid)

DEFENSORES: Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

MEIO-CAMPISTAS: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

ATACANTES: David Neres (Ajax), Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid) e Willian (Chelsea).