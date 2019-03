Substituto de Dani Alves, Fagner supera concorrência e será titular da Seleção

De fora da convocação a titular da Seleção Brasileira para o amistoso diante do Panamá neste sábado. Essa montanha-russa de emoções viveu Fagner, que foi chamado por Tite às pressas devido ao corte de Daniel Alves, e ganhou a vaga entre os onze iniciais para o primeiro jogo da equipe no ano em apenas um treinamento.

Na terça-feira, na primeira atividade que Tite contou com todos os 23 jogadores chamados e horas após desembarcar em Portugal, Fagner já treinou como titular. Nos dois dias seguintes, mais uma vez, o lateral-direito corintiano esteve no esboço do time escolhido pelo treinador, superando a concorrência de dois nomes queridos por comandantes do futebol europeu.

Bastante elogiado por Pep Guardiola no Manchester City pela capacidade de defender e atacar de maneira equilibrada, além da facilidade em atuar pelos lados do campo, Danilo começou os três últimos jogos da Seleção Brasileira, as vitórias contra o Argentina, Uruguai e Camarões, ainda em outubro e novembro de 2018, como titular. De lá para cá, o jogador perdeu prestígio e começou a amargar o banco de reservas do Manchester City.

Em meio a queda de Danilo, Fagner pegava ritmo no Corinthians com o começo da temporada brasileira e, aos poucos, foi crescendo de produção como toda a equipe de Fábio Carille. O lateral comandado por Pep Guardiola, entretanto, não era o único concorrente do corintiano para a posição.

Recém-oficializado como reforço do Real Madrid pela bagatela de R$ 216 milhões, Éder Militão, eleito cinco vezes o melhor defensor do Campeonato Português, poderia jogar no setor. Tite, porém, dará a primeira chance ao jogador de 21 anos no local onde tem atuado pelo Porto, a zaga.

“Um grande jogador. Já demonstrou isso tanto como zagueiro quanto como lateral. Mostrou a sua qualidade desde o São Paulo. Só tenho coisas a acrescentar e estou feliz por estar ao lado dele”, disse Fagner sobre Militão.

Além do reforço inicial dos Merengues na nova “Era Zinedine Zidane”, Fagner desbancou Fabinho. Titular na lateral direita do Brasil na partida pós-Copa do Mundo, o jogador vem atuando como meio-campista após ir ao Liverpool, de Jurgen Klopp, e deve ser utilizado nessa faixa do campo por Tite.

“É uma briga sadia, vejo com bons olhos. É bom para todos nós atletas porque isso faz com que todos estejamos no melhor rendimento e procurando evoluir para que quando surja a oportunidade para vestir a camisa da Seleção Brasileira todos possam estar prontos”, declarou Fagner, exaltando a disputa pela posição.

Desse modo, Fagner superou a concorrência de jogadores que atuam em gigantes do futebol europeu para ser titular do seleção de Tite na primeira partida de 2019. O confronto contra o Panamá está programado para este sábado, às 14 horas (de Brasília), no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto.

