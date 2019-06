Seleção ‘perde’ dupla do Liverpool, antecipa Cássio e monitora Fagner

Os imprevistos e problemas extra-campo se sucedem na Seleção Brasileira. Na noite dessa segunda-feira, a assessoria da CBF informou que Alisson e Firmino, recém-campeões da Ligas dos Campeões da Europa com o Liverpool, tiveram o voo cancelado. Com isso, a dupla que se apresentaria à Granja na manhã desta terça se juntará ao grupo apenas na quinta-feira, já em Porto Alegre.

Essa situação vai forçar a antecipação da apresentação de Cássio. O goleiro do Corinthians joga nesta terça, contra o Flamengo, no Maracanã, e em seguida deve subir a serra de Teresópolis para ficar à disposição de Tite.

O jovem Phelipe, atleta do Grêmio e que está trabalhando com o grupo canarinho, será o terceiro goleiro relacionado para o amistoso de quarta, contra o Catar, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Fagner, cortado da partida pela Copa do Brasil por causa de dores na coxa esquerda, tem a situação “monitorada com cuidado” pela Seleção. Por ora, a comissão técnica espera contar com o lateral-direito corintiano durante a Copa América.

O Brasil faz seu último trabalho na Granja Comary na tarde dessa terça, quando a imprensa poderá acompanhar apenas os primeiros 15 minutos da atividade. Às 19h15, a delegação verde-amarela deixa a Granja. O voo para Brasília está previsto para às 21h30.

