Neymar homenageia ídolo Romário e brinca com marcação à la UFC

Autor do segundo gol da Seleção no triunfo sobre a Áustria, Neymar balançou as redes com a camisa da Seleção Brasileira pela 55ª vez na carreira, igualando Romário. Bem-humorado, ele homenageou o antigo camisa 11 e brincou com a marcação dura que encontrou em Viena neste domingo ao citar o Ultimate Fighting Championship (UFC).

Com os mesmos 55 gols, Neymar e Romário são superados apenas por Pelé (95), Ronaldo (67) e Zico (66). Após marcar neste domingo, o jogador do Paris Saint-Germain repetiu comemoração característica do herói do tetra e postou a seguinte mensagem no Instagram: “Máximo respeito por ti, ídolo Romário”.

“Por tê-lo igualado na artilharia da Seleção, quis homenageá-lo de alguma forma e acabei imitando a comemoração”, disse Neymar, vítima de algumas entradas duras na Áustria. “A gente se preparou também para o UFC. Foi bom. Pegaram forte, com bastante pancada, mas conseguimos sair todos ilesos”, completou, sorrindo.

Diante da Áustria, Neymar foi escalado como titular pela primeira vez desde o último dia 25 de fevereiro, data em que sofreu uma fratura no pé direito pelo PSG. O atacante, substituído por Douglas Costa já na parte final, ficou satisfeito com o próprio desempenho.

“Estou feliz pelo jogo, por poder voltar a me movimentar e me soltar mais. Eu me sinto cada vez mais preparado para a Copa. Não só eu, como toda a equipe. A gente vem demonstrando isso, que somos uma grande equipe e podemos fazer um excelente Mundial”, apostou, otimista.

“Tem que confiar, tem que sonhar. Sonhar não é proibido e pode ter certeza que esses 23 convocados, juntamente com a comissão técnica, são os que mais estão sonhando com o título. Então, vamos fazer de tudo para manter nosso nível em busca da Copa do Mundo”, declarou.

O astro do PSG ainda ganhou elogios do técnico Tite. “Eu não sei nem o limite do Neymar. A capacidade técnica e criativa dele é impressionante. Quando a gente consegue acioná-lo no último terço do campo, é letal. Mas ainda está procurando, readquirindo e vai oscilar nessas situações”, declarou.

Romário agradece – Por meio de seu perfil no Instagram, o herói do tetracampeonato mundial chamou o jovem de “moleque bom” e respondeu. “Valeu, Neymar. Que você siga fazendo muitos gols, especialmente nesta Copa!”, escreveu, lembrando que o astro do PSG “ainda tem muitos recordes a superar”.