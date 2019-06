Jair Bolsonaro demonstra apoio a Neymar: “Acredito nele”

Presidente do Brasil, o político Jair Bolsonaro declarou seu apoio ao jogador Neymar, acusado de estupro, nesta quarta-feira. No lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, em Aragarças, a 380 quilômetros de Goiânia, o filiado do PSL falou sobre o caso envolvendo o atleta da Seleção e do Paris Saint-Germain.

“Espero dar um abraço no Neymar antes do jogo. É um garoto. Está num momento difícil, mas eu acredito nele”, afirmou o presidente em entrevista coletiva.

Jair Bolsonaro também sinalizou a possibilidade de estar presente no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para acompanhar de perto o amistoso preparatório entre Brasil e Catar.

A Seleção Brasileira faz seu primeiro jogo de preparação para a Copa América nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Os canarinhos precisam dar uma satisfação aos torcedores após serem eliminados nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, pela Bélgica. O torneio continental será o primeiro relevante no país desde a Copa do Mundo de 2014 e o fatídico 7 a 1 para a Alemanha.