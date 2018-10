Fred vira página da Copa e comenta continuidade na Seleção

Então destaque do Shakhtar Donetsk e prestes a ser anunciado pelo Manchester United, Fred fez parte da lista convocada por Tite para a Copa do Mundo da Rússia, mas, graças a uma lesão, não pôde contribuir como gostaria e nem como o técnico esperava. Mesmo assim, o volante voltou a ser chamado no início deste novo ciclo da Seleção Brasileira e, preparado para mostrar suas verdadeiras credenciais, garante já ter superado o episódio Mundial.

“Em relação à Copa, eu tive uma lesão num treinamento, a comissão técnica apostou, achou que eu poderia me recuperar em tempo. Continuei trabalhando firme, tratando, estava na concentração o tempo todo, consegui estar numa forma um pouco melhor do que quando tive a lesão, mas acho que o professor optou por me deixar junto com o grupo. Eu fiquei super satisfeito, ele optou pela minha recuperação. Infelizmente, não entrei. Agora me recuperei 100% e espero focar aqui. O que passou na Copa ficou para trás”, apontou, em coletiva de imprensa após o treino desta terça-feira.

Já em idade avançada, jogadores como Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto dificilmente farão parte deste novo ciclo, por mais que ainda contem com a confiança de Tite. Aos 25 anos, Fred, portanto, tem chance de ouro para se firmar como titular da Amarelinha, algo que, segundo ele, não é tão simples assim.

“É difícil chegar à Seleção e falar que sou titular absoluto. Tem que trabalhar a cada dia mais porque surgem grandes jogadores todo dia. Sou um dos remanescentes da Copa, fico feliz pela aposta da comissão, mas tenho que trabalhar firme porque os que estão chegando estão muito bem nos clubes e aqui. Tenho que continuar focado, senão perco a vaga”, completou.

O meio-campista ex-Internacional será titular no primeiro dos dois amistosos que a Seleção Brasileira fará nos próximos dias, na Arábia Saudita. Com Fred em campo, o Brasil encara a própria Arábia Saudita nesta sexta-feira, a partir das 15h (no horário de Brasília), no King Saud University Stadium, em Riade. Já na próxima terça, o adversário será a Argentina, em Jeddah.