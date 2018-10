Com novidades na defesa, Seleção encara Arábia Saudita em Riade

A Seleção Brasileira disputa seu terceiro amistoso após a Copa do Mundo da Rússia na tarde desta sexta-feira. Às 15 horas (de Brasília), no Estádio King Saud, o time comandado pelo técnico Tite entra em campo com novidades na defesa para enfrentar a Arábia Saudita.

O lateral direito Fabinho, o zagueiro Pablo e o lateral esquerdo Alex Sandro, que não foram convocados para a última edição do Mundial, serão titulares. Ederson, Marquinhos e Casemiro, três remanescentes, completam a defesa. No ataque, Gabriel Jesus volta a iniciar.

“Sou um cara sonhador. Gosto de convencer para vencer. O que é convencer? É jogar bem. Senão, fica uma coisa ilusória: o resultado pelo resultado. Sei que tem que ganhar e a Arábia Saudita, também. Ao que eu me atenho? A um grande trabalho individual e coletivo. Convencer para vencer. É um pouco poético, mas é como vejo futebol”, disse Tite.

Nos dois primeiros jogos após a queda nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o Brasil não teve maiores dificuldades para ganhar de Estados Unidos (2 x 0) e El Salvador (5 x 0). A comissão técnica optou por aumentar o nível dos adversários gradativamente.

No banco de reservas da Arábia Saudita, estará o experiente ex-jogador Juan Antonio Pizzi, argentino de nacionalidade espanhola. Ganhador da edição de 2016 da Copa América no comando do Chile, ele espera tirar proveito da chance de enfrentar o Brasil.

“Para nós, é uma experiência muito boa. Sabemos da diferença histórica entre o futebol brasileiro e o da Arábia Saudita, mas também é um aprendizado, uma oportunidade para nos testarmos contra os melhores do mundo”, afirmou o treinador em entrevista à TV Globo.

Eliminada na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia, a Arábia Saudita terminou na terceira colocação do Grupo A. O time dirigido por Pizzi, goleado pela Rússia (5 x 0) na primeira rodada, na sequência perdeu do Uruguai (1 x 0) e se despediu com vitória sobre o Egito (2 x 1).

FICHA TÉCNICA

ARÁBIA SAUDITA x BRASIL

Data: 12 de outubro de 2018, sexta-feira

Local: Estádio King Saud, em Riade

Horário: 15 horas (de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Mario Diks (HOL) e Hessel Steegstra (HOL)

ARÁBIA SAUDITA: Al-Owais; Al-Bulaihi, Al Mowalad e Hawsawi; Al-Khaibari, Al-Mogahwi, Al Shahrani e Al-Shehri; Al-Muwallad, Camara e Al-Sahlawi

Técnico: Juan Antonio Pizzi

BRASIL: Ederson; Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Renato Augusto, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus

Técnico: Tite