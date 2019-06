Bolsonaro visita Neymar em clínica e posta em redes sociais

Com Jair Bolsonaro nas tribunas do Estádio Mané Garrincha, a Seleção Brasileira venceu o Catar por 2 a 0 na noite desta quarta-feira. Após acompanhar a partida, o presidente da República visitou o lesionado Neymar em uma clínica e postou uma foto ao lado do atacante, que acabou cortado.

Escalado como titular, Neymar sofreu um entorse no tornozelo direito aos 15 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Everton. O atacante retornou ao vestiário com uma bolsa de gelo no local da lesão e, ainda durante o jogo, deixou o estádio para realizar exames.

Jair Bolsonaro visitou o jogador do Paris Saint Germain e registrou o encontro por meio de seus perfis em redes sociais. “Visitando Neymar no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação!”, escreveu o presidente da República, que posou para foto ao lado do jogador.

No último amistoso antes da Copa América, a Seleção Brasileira enfrenta Honduras às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Beira-Rio. No primeiro jogo pelo torneio continental, às 21h30 de 14 de junho, o time comandado por Tite pega a Bolívia, no Morumbi.