Bolívar é confirmado como novo técnico do Brasil de Pelotas

A direção do Brasil de Pelotas anunciou no final da manhã desta quarta-feira que Fabian Guedes, mais conhecido como Bolívar será o novo técnico do Xavante. Ele irá substituir Rogério Zimmermann que na última terça pediu demissão.

Com Bolívar chega junto o auxiliar Patrício Boques e o analista de desempenho Jeferson Ramos. Durante essa temporada, o treinador comandou o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho e depois na sequência dirigiu o Cianorte, do Paraná que foi eliminado pelo Caxias na Série D.

🔴⚫ A Direção do GE Brasil anuncia que o técnico Fabian Guedes, o Bolívar, será o novo comandante rubro-negro para a sequência da temporada. Com ele, chega o auxiliar Patrício Boques e o analista de desempenho Jeferson Ramos.#Brasil #ARaçadoInterior #Xavante pic.twitter.com/iCjfaRPWHN — GE Brasil (@GEBrasilOficial) July 10, 2019

O Xavante volta a campo neste sábado quando visita o Botafogo-SP, às 18h(de Brasília), no Santa Cruz, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após oito rodadas da competição, o Brasil ocupa a 13ª posição com nove pontos.